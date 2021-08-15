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Prof. Dr. Zafer Kurugöl: İki doz Sinovac'tan sonra 3. dozda BioNTech daha güçlü bağışıklık sağlıyor

Prof. Dr. Zafer Kurugöl: İki doz Sinovac'tan sonra 3. dozda BioNTech daha güçlü bağışıklık sağlıyor

EGE Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, aşılama sürecine ilişkin olarak, "Bizlerin gözlemi de iki doz Sinovac olanlara BioNTech yapıldığında güçlü bir bağışıklık olduğu yönünde." değerlendirmesini yaptı. 

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Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları sürerken 18 milyon aşı olmamış vatandaşı aşıya ikna etmek için çalışmalar da sürüyor. İki doz Çin aşısı Sinovac olanların 3. dozu Biontech mi yoksa Sinovac mı yatırması gerektiği tartışması ise sürüyor. Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Bizlerin gözlemi de iki doz Sinovac olanlara BioNTech yapıldığında güçlü bir bağışıklık olduğu yönünde." değerlendirmesini yaptı. İşte Prof. Dr. Kurugöl'ün o açıklamaları...

- Sinovac inaktif bir aşı. Koruyuculuğu zaman içinde azalıyor. Bunun için iki doz Sinovac yapılan kişilere, 3-6 ay geçtikten sonra tekrar dozu gerekiyor. Bu tekrar dozu Sinovac ile de yapılabilir çünkü aşı biliminde ilk aşılama hangi aşı ile yapılmışsa tekrar dozu o aşı ile yapılır.

- Ama Koronavirüs'te özellikle delta varyantının yaygınlaşmasıyla inaktif aşıların etkinliğiyle ilgili bazı sorular gündeme geldi. mRNA aşılarının deltaya da etkili olduğu gösterildi.

Bizlerin gözlemi de iki doz Sinovac olanlara BioNTech yapıldığında güçlü bir bağışıklık olduğu yönünde. Tabii bu gözlem, bunun doğruluğunu bir çalışma ile yayınlamak gerekir. Henüz böyle bir çalışma sonucu yayınlanmadı.

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