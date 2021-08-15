Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor 77 kişi kayıp

Batı ve Orta Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor. AFAD, Kastamonu'da 48, Sinop'ta 9, Bartın'da bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 70 kişi hakkında kayıp ihbarı yapıldığını duyurdu.

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), “Yaşanan sel nedeniyle 58 vatandaşımız (48 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu: 77 kişi için kayıp ihbarı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin ardından yapılan kayıp ihbarlarının sayısını açıkladı. Bakan Soylu, Bozkurt'ta 62 kişi için kayıp ihbarı bulunduğunu belirten Bakan Soylu, Sinop'ta ise 15 ki için kayıp ihbarı yapıldığını ve toplam kayıp ihbarı sayısının 77 olduğunu duyurdu. Bakan Soylu, "Bunların hepsi kayıptır demiyoruz. İhbar üzerinden gidiyoruz. " dedi.