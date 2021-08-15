BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  GÜNCEL

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor 77 kişi kayıp

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor 77 kişi kayıp

Batı ve Orta Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor. AFAD, Kastamonu'da 48, Sinop'ta 9, Bartın'da bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 70 kişi hakkında kayıp ihbarı yapıldığını duyurdu.

Abone ol

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), “Yaşanan sel nedeniyle 58 vatandaşımız (48 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" açıklaması yaptı. 

İçişleri Bakanı Soylu: 77 kişi için kayıp ihbarı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin ardından yapılan kayıp ihbarlarının sayısını açıkladı. Bakan Soylu, Bozkurt'ta 62 kişi için kayıp ihbarı bulunduğunu belirten Bakan Soylu, Sinop'ta ise 15 ki için kayıp ihbarı yapıldığını ve toplam kayıp ihbarı sayısının 77 olduğunu duyurdu. Bakan Soylu, "Bunların hepsi kayıptır demiyoruz. İhbar üzerinden gidiyoruz. " dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Selin vurduğu Bozkurt'tan hüzünlendiren görüntüler! Her şey sokaklara saçıldı
Foto Galeri Selin vurduğu Bozkurt'tan hüzünlendiren görüntüler! Her şey sokaklara saçıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Taliban, başkent Kabil'in kapısına dayandı! Cumhurbaşkanı ABD elçiliğine sığındı
Taliban, başkent Kabil'in kapısına dayandı! Cumhurbaşkanı ABD elçiliğine sığındı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kars'ın Sarıkamış ilçesini sel vurdu! 40 ev ile 6 araç hasar gördü
Kars'ın Sarıkamış ilçesini sel vurdu! 40 ev ile 6 araç hasar gördü
İlayda, sevgilisiyle kaldığı odada pompalı tüfekle can verdi! İntihar mı cinayet mi?
İlayda, sevgilisiyle kaldığı odada pompalı tüfekle can verdi! İntihar mı cinayet mi?
Lübnan'da akaryakıt tankeri patladı: En az 20 ölü, 7 yaralı
Lübnan'da akaryakıt tankeri patladı: En az 20 ölü, 7 yaralı
Uçak kazasında ölen Elazığlı pilotun vasiyeti ağlattı: Ölürsem babamın yanına gömün
Uçak kazasında ölen Elazığlı pilotun vasiyeti ağlattı: Ölürsem babamın yanına gömün
Hatay ve Kasımpaşa Süper Lig'e 1'er puanla başlangıç yaptı
Hatay ve Kasımpaşa Süper Lig'e 1'er puanla başlangıç yaptı
Süper Lig'de Altay, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti
Süper Lig'de Altay, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti
Kahramanmaraş'ta uçak kazasında ölenlerin cenazeleri Adana'ya gönderildi
Kahramanmaraş'ta uçak kazasında ölenlerin cenazeleri Adana'ya gönderildi
Süleyman Soylu Bozkurt'ta konuştu yalan iddialara sert tepki: Şeytanla işbirliğidir
Süleyman Soylu Bozkurt'ta konuştu yalan iddialara sert tepki: Şeytanla işbirliğidir