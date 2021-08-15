Selin vurduğu Bozkurt'tan hüzünlendiren görüntüler! Her şey sokaklara saçıldı
KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesini vuran selde ölenlerin sayısı sürekli artarken, kayıp ihbarı yapılan 62 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Bozkurt'ta sokaklara vuran eşyalar görenleri hüzünlendiriyor. Sel mağdurlarının anıları, oyuncakları, birikimleri sokaklara saçılmış durumda...
Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından yaşananlar yürekleri dağlıyor. 48 kişinin hayatını kaybettiği 62 kişi için de kayıp ihbarının olduğu Bozkurt ilçesinden görenleri hüzünlendiren fotoğraflar geliyor.
Bozkurt'tu vuran selde ölenlerin sayısı sürekli artarken, kayıp ihbarı yapılan 62 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler bir yandan da selin vurduğu evlerde kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Bozkurt'ta sokaklara vuran eşyalar görenleri hüzünlendiriyor. Sel mağdurlarının anıları, oyuncakları, birikimleri sokaklara saçılmış durumda...
Sele kapılan oyuncak, terlik, puset, çamaşır makinesi kask gibi çok sayıda eşya ile araçlar Bozkurt'ta apartmanların bahçelerine ve yol kenarlarına çıktı.