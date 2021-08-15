BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  GÜNCEL

Yasemin Ada Börü kimdir kaç yaşında Yasemin Ada Börü ailesi

Yasemin Ada Börü kimdir kaç yaşında Yasemin Ada Börü ailesi

Bir dönemin ünlü mankenlerinden biri olan Senem Kuyucuoğlu sevgilisi Yasemin Ada Börü ile dudak dudağa poz verdi. Sosyal medyada gündem olan Senem Kuyucuoğlu ve sevgilisinin pozlarına yorum yağdı. Peki Senem Kuyucuoğlu sevgilisi kimdir, Yasemin Ada Börü kaç yaşında?

Abone ol

31 yaşında olan Senem Kuyucuoğlu artık ünlü değilim dese de sosyal medyadaki paylaşımları ilgiyle takip ediliyor. Özel hayatı ile pek konuşulmayı tercih etmeyen Senem Kuyucuoğlu sevgilisi Yasemin  Ada Börü ile dudak dudağa poz verdi. Bu pozun ardından Senem Kuyucuoğlu ve sevgilisi merak konusu oldu. Peki kimdir Senem Kuyucuoğlu, aslen nereli, sevgilisi kimdir?

2009 Türkiye 2. Güzeli Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi Medis Mir ile ayrıldıktan sonra tenisçi Yasemin Ada Börü'yle yeni bir aşka yelken açmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Kuyucuoğlu, sevgilisi ile kamera karşısına geçti.

Senem Kuyucuoğlu, Yasemin Ada Börü ile dudak dudağa poz verdi. Kuyucuoğlu, birlikte çekilen bu fotoğrafını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Senem Kuyucuoğlu kimdir: Senem Kuyucuoğlu, 22 Eylül 1990 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Türkiye'yi birçok uluslararası yarışmada temsil eden Kuyucuoğlu, son olarak 2009 Kâinat Güzellik Yarışması'na katılmıştı. Kuyucuoğlu ardından Boxer dergisinin 2009 yılında okur oylarıyla belirlediği Türkiye'nin en seksi 50 kadını sıralamasında da 3. sırayı almıştı.

Yasemin Ada Börü kimdir: Yasemin Ada Börü, Sanem Kuyucuoğlu ile yaşadığı aşk sonrası ismini duyurdu. Tenisçi olan Yasemin Ada Börü, Türkiye’de Pamukspor, Antalya ATİK ve ENKA spor kulüplerinde oynadıktan sonra ABD’ye yerleşmiştir.

Yasemin Ada Bötü, eğitimini ve tenis kariyerini ABD’de sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Senem Kuyucuoğlu sevgilisi kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?
Senem Kuyucuoğlu sevgilisi kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kayseri'de tartıştığı akrabalarını bıçakladı! Saklandığı evde yakalandı
Kayseri'de tartıştığı akrabalarını bıçakladı! Saklandığı evde yakalandı
Sel'in vurduğu Batı Karadeniz'le ilgili şok rapor! Bozkurt ve Ayancık için 'yıkılacak' uyarısı yapılmış
Sel'in vurduğu Batı Karadeniz'le ilgili şok rapor! Bozkurt ve Ayancık için 'yıkılacak' uyarısı yapılmış
Kahramanmaraş'ta uçak kazasında ölen pilotun vasiyeti ortaya çıktı! Elazığ'da acı haber aileye verildi
Kahramanmaraş'ta uçak kazasında ölen pilotun vasiyeti ortaya çıktı! Elazığ'da acı haber aileye verildi
Senem Kuyucuoğlu kimdir kaç yaşında Senem Kuyucuoğlu sevgilisi kimdir?
Senem Kuyucuoğlu kimdir kaç yaşında Senem Kuyucuoğlu sevgilisi kimdir?
Prof. Dr. Zafer Kurugöl: İki doz Sinovac'tan sonra 3. dozda BioNTech daha güçlü bağışıklık sağlıyor
Prof. Dr. Zafer Kurugöl: İki doz Sinovac'tan sonra 3. dozda BioNTech daha güçlü bağışıklık sağlıyor
Uzmanlar yanıtladı! Ezine nehri neden taştı?
Uzmanlar yanıtladı! Ezine nehri neden taştı?
İstanbul'da sevgilisiyle kaçan kız ailesi ile karşılaşınca ortalık karıştı: Linç etmeye kalktılar
İstanbul'da sevgilisiyle kaçan kız ailesi ile karşılaşınca ortalık karıştı: Linç etmeye kalktılar
Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor 77 kişi kayıp
Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor 77 kişi kayıp