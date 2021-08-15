Ekonomide sevindiren gelişme! Yabancı yatırımcı geri döndü

Ekonomideki güçlü seyir yatırımcıları TL varlıklara yöneltti. Yabancılar ağustosun ilk haftasında 281.8 milyon dolarlık hisse ile tahvil aldı. Yerliler 2.6 milyar doları TL’ye çevirdi.

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Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen, ikinci çeyrekte ise yüzde 20'nin üzerinde performansa imza atması beklenen Türkiye, son açıklanan verilerle üçüncü çeyreğe de hızlı başladı.

Başta ihracat olmak üzere reel sektör tarafında yakalanan güçlü iyileşme, yerli ve yabancı yatırımcıların son dönemde rotayı tekrar TL varlıklara çevirmesini sağladı. Yabancı yatırımcılar ağustos ayının ilk haftasında hisse senedi ile tahvil-bono piyasasına güçlü alımlar gerçekleştirirken, yerli yatırımcıların da dövizden TL'ye geçişi hızlandı.

Yabancı yatırımcılar ağustos ayının ilk haftasında hisse senedi ile tahvil-bono piyasasında toplam 281.8 milyon dolarla 5 ayın en yüksek net alımını gerçekleştirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre hisse senedinde 168 milyon dolarla 8 ayın en yüksek net alımı, tahvilbonoda ise 113.8 milyon dolarlık alım yapıldı. Tahvil-bonoda yıl başından bu yana net giriş 1 milyar 750 milyon dolar, son 1 yıllık net giriş ise 4.1 milyar dolara ulaştı.

Yabancının geri dönmesiyle birlikte endeksin 1.447 puanla 2 ayın en yüksek seviyesine çıktığı Borsa İstanbul, son 1 ayda dünyanın en fazla yükselen altıncı piyasası oldu.

Yerliler dolar satıyor

Yabancı yatırımcı TL varlıklara geçerken, yerlilerin de döviz satışı hızlandı. 5 Ağustos'ta 256.6 milyar dolar olan Türkiye'deki toplam döviz hesaplarının büyüklüğü 3 işlem gününde 2 milyar 655 milyon dolar azalarak 10 Ağustos itibarıyla 253.9 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde bireysel yatırımcı 1 milyar 829 milyon dolar, şirketler ise 825 milyon dolarlık satış yaptı. Bu üç günlük süreçte TL mevduatlar 12 milyar TL artarak 1 trilyon 764 milyon liraya çıktı.