BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyarbakır'da hatası yüzünden vatansız kaldı: Hastane beni kabul etmiyor, kimliğine kavuşmak için...

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Diyarbakır'da hatası yüzünden vatansız kaldı: Hastane beni kabul etmiyor, kimliğine kavuşmak için...

DİYARBAKIR'da 55 yaşındaki Ahmet Önder, 35 yıl önce Balıkesir'de vatani görevini yaptığı sırada askerden firar etti. Önder, firardan 7 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı.

Abone ol

Siirt'te 1966 yılında dünyaya gelen ve daha sonra ailesiyle Diyarbakır'a yerleşen Ahmet Önder, 35 yıl önce vatani görevini yapmak üzere 1986 yılında Balıkesir'e gitti. Askerliğinin 6'ncı gününde firar eden Önder, Diyarbakır'a döndü. 4 çocuk babası Önder, gündelik işlerde çalışarak ailesini geçindirmeye çalıştı. Önder, İçişleri Bakanlığı’nın 31 Mart 1994 gün ve 1994/5469 sayılı kararı ile 'askerliğini yapmadığı' gerekçesiyle Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Bağlar ilçe Nüfus Müdürlüğü’ne yaptığı vatandaşlık hakkı talepleri kabul edilmeyen Önder’e, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 29 Mart 2017'de 'Vatansız' belgesi verildi. Önder, kimliğine kavuşmak için yeniden vatani görevini yapmak istiyor.


"Yardım istiyorum"
'Vatansız Müracaat Belgesi' ile yaşayan Önder, 20 yaşında askere gittiğini ve daha sonra 3 aylık evli olduğunu için 6 gün sonra da firar ettiğini söyledi. Önder, "Firardan 7 yıl sonra beni vatandaşlıktan çıkardılar. Ben tekrar kimliğimi almak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak yetkililerden yardım istiyorum. kimliğime kavuşmak istiyorum. Balıkesir'de askeriyede kimliğim. Ben orada askerdim, 4 çocuğum var hepsinin kimliği mevcut ama benim yok." ifadelerini kullandı.


"Hastane bile o kimliği kabul etmiyor"
"Gerekirse gider vatani görevimi yaparım" diyen Önder "O zaman cahil ve mağdurdum. Ama şimdi vatani görevimi de yapmaya hazırım. Yeter ki bana kimliğimi versinler. Bana bu hakkı tanısınlar. Hastaneye gittiğim zaman beni kabul etmiyor. Bana göçmen kimliği vermişler. Hastane bile o kimliği kabul etmiyor. Sosyal haklarım olan devlet kurumlarında kapılar bana kapanıyor. Eğer askerlikse ben askerliği yapmaya hazırım. Bir an evvel rica da bulunuyorum benim bu kimliğimi bana versinler" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Acı bekleyiş sinir krizi geçirtiyor! İnşallah su götürmemiştir de enkazdan cesetleri çıkar
Foto Galeri Acı bekleyiş sinir krizi geçirtiyor! İnşallah su götürmemiştir de enkazdan cesetleri çıkar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Hulusi Akar: Sinop Türkeli'ndeki çalışmalara destek sağlamak amacıyla iki gemimiz yola çıktı
Bakan Hulusi Akar: Sinop Türkeli'ndeki çalışmalara destek sağlamak amacıyla iki gemimiz yola çıktı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Macaristan'da otobüs devrildi! 8 kişi öldü, 48 kişi yaralandı
Macaristan'da otobüs devrildi! 8 kişi öldü, 48 kişi yaralandı
Ticaret Bakanlığı temmuzda 503 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Ticaret Bakanlığı temmuzda 503 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Senem Kuyucuoğlu sevgilisi kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?
Senem Kuyucuoğlu sevgilisi kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?
MEB'in destekleme ve yetiştirme kurslarına başvurular 24-30 Ağustos'ta yapılabilecek
MEB'in destekleme ve yetiştirme kurslarına başvurular 24-30 Ağustos'ta yapılabilecek
Sel'in vurduğu Batı Karadeniz'le ilgili şok rapor! Bozkurt ve Ayancık için 'yıkılacak' uyarısı yapılmış
Sel'in vurduğu Batı Karadeniz'le ilgili şok rapor! Bozkurt ve Ayancık için 'yıkılacak' uyarısı yapılmış
Kahramanmaraş'ta uçak kazasında ölen pilotun vasiyeti ortaya çıktı: Hayatımı kaybedersem...
Kahramanmaraş'ta uçak kazasında ölen pilotun vasiyeti ortaya çıktı: Hayatımı kaybedersem...
Ekonomide sevindiren gelişme! Yabancı yatırımcı geri döndü
Ekonomide sevindiren gelişme! Yabancı yatırımcı geri döndü
Senem Kuyucuoğlu kimdir kaç yaşında Senem Kuyucuoğlu sevgilisi kimdir?
Senem Kuyucuoğlu kimdir kaç yaşında Senem Kuyucuoğlu sevgilisi kimdir?