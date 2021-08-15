Acı bekleyiş sinir krizi geçirtiyor! İnşallah su götürmemiştir de enkazdan cesetleri çıkar

Keşke 'bekleyin' demeseydim

Yücel’in yanında bulunan kız kardeşi de gözyaşları içinde, “Ablam çocuklarıyla İstanbul’a dönecekti. Ama ben de Kastamonu’ya geleceğim diye ablama, ‘Dönmeyin bekleyin’ dedim. Ben dedim diye kaldılar. Keşke ‘Bekleyin’ demeseydim. Ben bu yükle nasıl yaşarım” dedikten sonra sinir krizi geçirdi ve sağlık personeli teyzeyi sakinleştirmek için alandan götürdü.