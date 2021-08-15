Acı bekleyiş sinir krizi geçirtiyor! İnşallah su götürmemiştir de enkazdan cesetleri çıkar
Sel felaketinin en ağır yaşandığı bölge olan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kaybolan 62 kişiye henüz ulaşılamadı. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bozkurt’ta ailelerin acılı bekleyişleri de sürüyor. Bir kadının, "Yaşamazlar, inşallah su götürmemiştir. Apartmanın altında cenazeleri çıkar. Tek tesellimiz cenazelerimizi almak" dedi.
Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos’ta Ezine Çayı’nın taşması sonucu bütün iş yerlerinin ve çok sayıda evin su ile balçık altında kaldığı, binaların yıkıldığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde acı bekleyiş sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 48 kişinin hayatını kaybettiği Bozkurt'ta 62 kişi için kayıp ihbarı yapıldığını ve arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. vatandaşlar, “İzmir depreminde mucizeler olmuştu. İnşallah aynı mucizeleri burada da görürüz” diyor. Kaybolanların yakınlarının enkazların başında söyledikleri ise yürekleri dağladı.
İkizlerin annesi: Allah'ım bir mucize olsun
Bozkurt’ta çöken sekiz katlı apartmanda ikiz kızları İcal ve Evrim ile kayınpederi ve kayınvalidesi kalan Arzu Yücel, günlerdir gelecek iyi bir haberi bekliyor. İstanbul’dan tatil için Kastamonu’ya geldiklerini anlatan anne Yücel, “Bir anda oldu. Ben aracı çekmek için evden çıktım. Sonra apartman çöktü. Allah'ım bir mucize olsun” diyerek gözyaşı döktü.
Keşke 'bekleyin' demeseydim
Yücel’in yanında bulunan kız kardeşi de gözyaşları içinde, “Ablam çocuklarıyla İstanbul’a dönecekti. Ama ben de Kastamonu’ya geleceğim diye ablama, ‘Dönmeyin bekleyin’ dedim. Ben dedim diye kaldılar. Keşke ‘Bekleyin’ demeseydim. Ben bu yükle nasıl yaşarım” dedikten sonra sinir krizi geçirdi ve sağlık personeli teyzeyi sakinleştirmek için alandan götürdü.
‘Tek tesellimiz cenazeleri almak olacak’
Bozkurt’taki çöken sekiz katlı apartmanın birinci katında oturan Orhan Kalabalık, eşi Nezahet Kalabalık ve çocukları Yusuf (8) ile Arda Yasin’den (11) de günlerdir haber yok. Orhan Kalabalık’ın annesi Ayşe Kalabalık (67), “Apartmanın birinci katında otuyorlardı. Apartman yerle bir oldu. Yaşamazlar, inşallah su götürmemiştir. Apartmanın altında cenazeleri çıkar. Tek tesellimiz cenazelerimizi almak. Kaç gün oldu ama bir haber yok” dedi.