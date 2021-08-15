BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de bir yalan terörü estiriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de bir yalan terörü estiriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor. Bunu beraber aşacağız. Özellikle sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları tamamen engellemiş olacağız" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek önlemlere ilişkin bilgi aldı ve sıfır noktasındaki birliklere seslendi.  Erdoğan, "Bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor. Bunu beraber aşacağız. Özellikle sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları tamamen engellemiş olacağız" dedi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile dün İran sınırında alınan önlemleri yerinde inceledi. Havadan ve karadan yaptığı incelemelerin ardından Akar ve komutanlar, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve hudut birliklerinin komutanlarıyla 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nda bir araya geldi.

Önlemlerin bir kez daha ele alındığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Bakan Akar, çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Sonrasında hudut birliklerinin komutanlarına hitap eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Çok farklı bir dönemden geçiyoruz, bir taraftan sel afetleri bir taraftan yangınlar. Bütün bunlar devam ederken bir de dedikoduya dayalı bir sıkıntı. Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları da inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Bunları da aşmamız gerekiyor çünkü bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor.

Bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız. Özellikle de bu sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları da tamamen engellemiş olacağız. Çünkü bu hudutlardaki duvarlarımız bizim emniyet, güvenlik duvarlarımızdır. Bunu sizler başardığınız takdirde TSK'nin, güvenlik güçlerimizin yükü daha da hafifleyecektir. Bu duygularla sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
3600 ek gösterge maaşlata etkisi ne olacak ne kadar artacak?
3600 ek gösterge maaşlata etkisi ne olacak ne kadar artacak?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Olası İstanbul depremi! Prof. Dr. Oruç: Kocaeli'deki binaların yıkılma olasılığı yüksek
Olası İstanbul depremi! Prof. Dr. Oruç: Kocaeli'deki binaların yıkılma olasılığı yüksek
140 puanla alan üniversiteler 2021 YKS 3. tercihler ne zaman?
140 puanla alan üniversiteler 2021 YKS 3. tercihler ne zaman?
AFAD sel ve orman yangınları için yardım kampanyası başlattı! İşte yardım kampanyası hesap numaraları
AFAD sel ve orman yangınları için yardım kampanyası başlattı! İşte yardım kampanyası hesap numaraları
ÖTV indirimi 2021 araç fiyatları kaç para oldu yeni fiyatlar
ÖTV indirimi 2021 araç fiyatları kaç para oldu yeni fiyatlar
İstanbul'da takside 20 bin TL buldu! Teslim edince bakın ne kadar ödül aldı
İstanbul'da takside 20 bin TL buldu! Teslim edince bakın ne kadar ödül aldı
A Spor'da 8 yıl sonra flaş ayrılık! Mustafa Göksu'nun yeni adresi belli oldu
A Spor'da 8 yıl sonra flaş ayrılık! Mustafa Göksu'nun yeni adresi belli oldu
YHT'lerde günlük sefer sayısı yarın itibarıyla 40'a çıkacak
YHT'lerde günlük sefer sayısı yarın itibarıyla 40'a çıkacak
Muharrem ayının bugün kaçı 2021 Muharrem 10. günü ne zaman?
Muharrem ayının bugün kaçı 2021 Muharrem 10. günü ne zaman?