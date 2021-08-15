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140 puanla alan üniversiteler 2021 YKS 3. tercihler ne zaman?

140 puanla alan üniversiteler 2021 YKS 3. tercihler ne zaman?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 20 Ağustos'ta bitecek merkezi yerleştirme tercih işlemlerine TYT puanı en az 150, AYT ve YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. Öte yandan 140 puan alanlar için sürecin ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. İşte, üniversite ek tercihlerinde son bilgiler...

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YÖK, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını, bu ek yerleştirme imkanından TYT puanı asgari 140, AYT/YTD puanı asgari 170 olan adayların da faydalanabileceğini açıkladı.? Peki, YKS'de 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

140 puan alanlar için tercih süreci: 
2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.

Barajı geçemeyen ne zaman tercih yapacak: Normal tercih süresi 20 Ağustos’ta tamamlanacak. ÖSYM’nin sonuçları açıklamasıyla kazananlar kayıtlarını yaptıracak.

Eylül ayının başında, boş kalan kontenjanlar ÖSYM’ye bildirilecek. AYT’de180 barajını geçenlerin başvurabileceği ek tercih dönemi başlayacak. Ortalama 20 gün sürecek ek tercih döneminin ardından da ikinci ek tercih dönemine geçilecek.

Boş kontenjanlar için baraj puanı düşürülerek, yeni bir tercih havuzu oluşturulacak ve yeni sıralama yapılacak. İkinci ek yerleştirmenin ekim ayının başında tamamlanması bekleniyor.

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