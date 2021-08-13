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ÖTV indirimi 2021 araç fiyatları kaç para oldu yeni fiyatlar

ÖTV indirimi 2021 araç fiyatları kaç para oldu yeni fiyatlar

Sıfır araç almayı düşünen vatandaşları sevindirecek ÖTV indirimi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre çıplak fiyatı 92 bin lirayı aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45 olarak belirlendi. Peki, ÖTV indirimi oldu mu? ÖTV indirimi hangi araçlar ve modeller için geçerli, sıfır araç fiyatları düşecek mi?

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Sıfır araç almayı bekleyen binlerce vatandaşa güzel haber geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan habere göre araç fiyatlarında ÖTV indirimine gidildi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları artırıldı. Böylelikle, çıplak fiyatı 92 bin lirayı aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45 olarak belirlendi. Peki ÖTV indirimi sonrasında sıfır araba fiyatları motor hacmine göre kaç para oldu? Fiat Egea 1.4 Fire kaç para oldu işte ÖTV indirimi sonrasında yeni satış fiyatı...

Yeni oranlar belli oldu: Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı.

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