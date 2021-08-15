BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  DÜNYA

Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları hemen bu numarayı arayın!

Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları hemen bu numarayı arayın!

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile temasa geçmesini istedi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile iletişime geçerek ivedilikle bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

Elçiliğin numarası "+93 79 782 82 83" olarak paylaşıldı.

İlgili Haberler
Taliban, başkent Kabil'in kapısına dayandı! Cumhurbaşkanı ABD elçiliğine sığındı Taliban ilerliyor! Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'den son açıklama!
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de 100 yıllık tespihin fiyatı duyan şaştı kaldı! Araba fiyatına alıcısını bekliyor
Kayseri'de 100 yıllık tespihin fiyatı duyan şaştı kaldı! Araba fiyatına alıcısını bekliyor
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de bir yalan terörü estiriliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de bir yalan terörü estiriliyor
Olası İstanbul depremi! Prof. Dr. Oruç: Kocaeli'deki binaların yıkılma olasılığı yüksek
Olası İstanbul depremi! Prof. Dr. Oruç: Kocaeli'deki binaların yıkılma olasılığı yüksek
Kocaeli'de saatlerce enkazda kaldı binada herkes öldü! O rakam fobisi oldu
Kocaeli'de saatlerce enkazda kaldı binada herkes öldü! O rakam fobisi oldu
AFAD sel ve orman yangınları için yardım kampanyası başlattı! İşte yardım kampanyası hesap numaraları
AFAD sel ve orman yangınları için yardım kampanyası başlattı! İşte yardım kampanyası hesap numaraları
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
ÖTV indirimi 2021 araç fiyatları kaç para oldu yeni fiyatlar
ÖTV indirimi 2021 araç fiyatları kaç para oldu yeni fiyatlar
İstanbul'da takside 20 bin TL buldu! Teslim edince bakın ne kadar ödül aldı
İstanbul'da takside 20 bin TL buldu! Teslim edince bakın ne kadar ödül aldı
A Spor'da 8 yıl sonra flaş ayrılık! Mustafa Göksu'nun yeni adresi belli oldu
A Spor'da 8 yıl sonra flaş ayrılık! Mustafa Göksu'nun yeni adresi belli oldu