Taliban, başkent Kabil'in kapısına dayandı! Cumhurbaşkanı ABD elçiliğine sığındı

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken, örgütün doğudaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'ı ele geçirdiği duyuruldu. Böylece Afganistan hükümetinin kontrolünde kalan tek büyükşehir başkent Kabil oldu. Taliban'ın yeni hedefi başkenti ele geçirmek. Afgan yöneticiler ülkeyi terketme başladı.

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Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken, örgütün doğudaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'ı ele geçirdiği duyuruldu. Reuters'a konuşan Afgan yetkililer, ülkenin doğusunda yer alan Nangarhar vilayetinin başkenti Celalabad'ın Taliban kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Celalabad Valisi Taliban'a teslim oldu

Afgan yetkili, "Celalabad'da şu an hiçbir çatışma yaşanmıyor çünkü Vali Taliban'a teslim oldu. Taliban'a geçiş sağlamak, sivillerin yaşamını kurtarmak için tek yoldu" ifadelerini kullandı. Batılı bir güvenlik yetkilisi de şehrin Taliban'ın eline geçtiğini doğruladı.

Kabil'in dış mahallelerine girdiler

Taliban'ın Celalabad'ı ele geçirmesinin ardından, Afgan hükümetinin kontrolü altında olan tek büyük şehir başkent Kabil oldu. Dış mahallelerine vardığı başkent Kabil haricindeki tüm büyük kentlerde hâkimiyeti sağlayan örgüt, Afganistan’ın kontrolünü fiilen ele almış durumda.

Cumhurbaşkanı ABD Elçiliğine sığındı iddiası

Ülkesi bu şartlar altındayken Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin başkanlık sarayından kalkan helikopterle ABD Büyükelçiliği’ne gittiği ve oraya sığındığı iddia edildi. Bazı haber siteleri ise Gani’nin kentin düşmesi durumuna karşılık tahliye edilmiş olabileceği şeklinde yorumlandı.

ABD KABİL'DEN KAÇIYOR! BÜYÜKELÇİLİK BOŞALTILIYOR ABD Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı. Gelen son dakika bilgisine göre, ABD Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı. Reuters'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Şu anda binadan ayrılan küçük bir grup insan var, personelin çoğunluğu ayrılmaya hazır bir şekilde bekliyor. Elçilik çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD istihbaratı: Kabil'in 72 saati kaldı

Washington Post gazetesi, hafta başında bir Pentagon yetkilisine dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin Kabil’in 30 ila 90 gün içinde Taliban’ın eline geçeceği varsayımıyla hareket ettiğini yazmıştı. Şimdi Amerikan CNN’in aktardığına göre, bu süre 72 saate kadar indi. ABD, Afganistan’dan çekilmeye karar verdiği dönemde Afgan yönetimi dayanamazsa Kabil’in 6 ile 12 ay içinde Taliban’ın eline düşebileceğini hesaplıyordu.