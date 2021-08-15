AÖL yeni dönem kayıtları 2021 AÖL kayıt yenileme ne zaman?

AÖL yeni dönem kayıt yenileme işlemi için yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Ağustos ayının sonlarına yaklaşılması nedeniyle aramalarını yoğunlaştıran Açık Lise öğrencileri, AÖL 2021-2022 yılı kayıtları için tarih bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yer alan Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim hayatını sürdüren yüz binlerce kişi, 2021-2022 AÖL kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Açık Lise kayıt tarihleri hakkında MEB tarafından yapılan resmi bir açıklama olup olmadığını merak eden çok sayıda AÖL öğrencisi, sorgulamalarına hız verdi. İşte, Açık Lise yeni dönem kayıtlarından bilgiler...

AÖL kayıt yenileme ne zaman:

AÖL kayıt yenileme tarihleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapılmadı.

2021-2022 eğitim yılına ait kayıt işlemlerinin, 16-20 Ağustos tarihlerinde yapılacak ek sınavların ardından başlayabileceği tahmin ediliyor.

AÖL ek sınav ve kayıt yenileme ne zaman:

Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı ek sınavına ait kayıt yenileme işlemleri 9-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. AÖL ek sınav ise 16-20 Ağustos tarihleri arasında online olarak yapılacak.

AÖL ONLİNE SINAVI NASIL UYGULANACAK?

AÖL online ek sınavının hangi koşullarla gerçekleşeceği henüz açıklanmadı ancak önceki sınavlarda uygulanan koşullar şu şekildeydi;

* Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

* . Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.

* Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

* Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

* Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.

* Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.