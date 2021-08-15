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Ordu'da 3 gündür aranıyordu! Sağ bulundu

Ordu'da 3 gündür aranıyordu! Sağ bulundu

 ORDU'da, kendisinden 3 gündür haber alınamayan Zafer Altunay, yapılan arama çalışmaları sonucunda sağ bulundu. Aracı çamura saplandığı tespit edilen Altunay'ın bölgedeki yoğun sis nedeniyle kaybolduğu anlaşıldı.

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Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda 3 gün önce aracıyla seyir halinde olan Altunay'dan haber alamayan yakınları güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekipleri, alanda çalışma başlattı.

Yoğun sis nedeniyle kaybolmuş

Yaklaşık 50 kişi tarafından aranan Zafer Altunay, aracıyla birlikte Çambaşı Yaylası Madala Obası civarında bulundu.

Aracı çamura saplandığı tespit edilen Altunay'ın bölgedeki yoğun sis nedeniyle kaybolduğu anlaşıldı. Altunay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kayıp vatandaşın bulunmasında emeği geçen jandarma, emniyet, AFAD ve gönüllü vatandaşlara teşekkür etti.

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