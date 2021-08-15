Masterchef Azize kimdir kaç yaşında aslen nereli Azize Polat evli mi?

Masterchef 2021'nin 10 kişilik ana kadrosu belli oldu, yedek kadrolara giren isimler ise bir bir elemeler sonucu belli olmaya başladı. Masterchef 2021'nin yedek kadrosuna giren isimlerden biri de 35 yaşındaki aslen Adanalı olan Azize Polat oldu. Peki kimdir Masterchef Azize, evli mi kaç çocuğu var?

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TV8 ekranlarında fırtınalar estiren Masterchef 2021'in 10 kişilik ana kadrosu belli oldu. Yarışmanın yedek kadrosuna giren isimlerde de jüri tarafından seçilmeye devam ediyor. Yedek kadroya girmek için ter döken ve kadroya giren isimlerden biri de Azize Polat oldu. Yaptığı yaratıcılık yemeği ile tam not alan Azize, rakiplerinden sıyrılarak yedek kadroya giren isim oldu. Aslen Adanalı olan Azize Polat 3 çocuk annesi, evli olan Azize'nin eşi kimdir?

Masterchef Azize Polat kimdir: Azize Polat, 35 yaşında bir ev hanımı ve 3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye üçüncü başvurmasında kabul edildi. Öne çıkan yarışmacı Adanalı olduğunu belirtti. Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade ediyor.

Herhangi bir aşçılık eğitimi almayan Polat, eleme turunda şeflere dana ciğerli içli köfteyi altında sarımsaklı süzme yoğurt, patates kızartması ve acı yağ ile servis etti. Şeflerin beğenisini kazanan Azize Polat, üç evet ile sonraki tura geçti.