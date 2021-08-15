Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Afganistan açıklaması! Göç dalgasını ancak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'da yaşananlarla ilgili flaş açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Pakistan'la savunma sanayi alanındaki ortaklığımızı ilerletmek konusunda mutabıkız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Sac Kesim Töreni'ne katıldı. Erdoğan, Afganistan'da yaşananlarla ilgili flaş açıklamalar yaptı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Pakistan'la savunma sanayi alanındaki ortaklığımızı ilerletmek konusunda mutabıkız.

- Pakistan Güney Asya’da barışın tesisi ve refahın artırılması konusunda kritik bir rol üstlenmektedir.

- Afganistan’ın bir an önce istikrar kavuşması için çaba sarf edeceğiz, bu konuda Pakistan ile de işbirliği içinde bulunacağız.

- Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan'a hayati görevler düşüyor.

- Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız.

- Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz.

- Savunma sanayindeki dışa bağımlılığımızı yüzde 80'lerden yüzde 20'lerin altına çektiğimiz bir yere geldik.

- Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla kardeşleriyle bölüşmekten memnuniyet duyan bir ülkedir.

- 4-5 yıl içinde hepsi de neticelenecek projeler devreye girdiğinde Türkiye savunma sanayi alanında dünyanın en üst ligine çıkacaktır.