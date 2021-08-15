BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da küfürler savurup kavga etti! 10 gün sonra berbere gidip...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da küfürler savurup kavga etti! 10 gün sonra berbere gidip...

İSTANBUL'da akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir şahıs traş olmak için gittiği berberle henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etti. Şahıs 10 gün sonra tekrar aynı dükkana gelerek berberi öldürdü.

Abone ol

Olay, 13 Ağustos Cuma günü Sancaktepe Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen İshak D. traş olmak için cadde üzerinde bulunan bir berber dükkanına girdi. Berber Mehmet A. ile İsak D. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

Bir süre küfürleştikten sonra sinirlenip dükkandan ayrılan İsak D., aradan 10 gün geçtikten sonra berber dükkanına tekrar gelerek 64 yaşındaki Mehmet A.’yı bıçaklayarak öldürdü. Şahıs olayı gerçekleştikten sonra hızlıca uzaklaştı.

Kıskıvrak yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, yaptıkları operasyon neticesinde şahsı saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İsak D.’nin 3 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.  

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Londra'yı bırakıp Manisa'ya döndü! Hobisini işe çevirdi hayatı değişti
Foto Galeri Londra'yı bırakıp Manisa'ya döndü! Hobisini işe çevirdi hayatı değişti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Masterchef Araz kadroya girdi mi? Araz Aknam aslen nereli?
Masterchef Araz kadroya girdi mi? Araz Aknam aslen nereli?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Afganistan açıklaması! Göç dalgasını ancak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Afganistan açıklaması! Göç dalgasını ancak...
Kabine yarın Beştepe'de toplanacak! Gündem yüz yüze eğitim ve aşı yasakları
Kabine yarın Beştepe'de toplanacak! Gündem yüz yüze eğitim ve aşı yasakları
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı! 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı! 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Afganistan uyruklu kişinin saldırısına uğradı! Ayşegül'ün beyin ölümümü gerçekleşti?
Afganistan uyruklu kişinin saldırısına uğradı! Ayşegül'ün beyin ölümümü gerçekleşti?
3660 ek gösterge kimlere verilecek maaş tablosu 2021
3660 ek gösterge kimlere verilecek maaş tablosu 2021
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a başsağlığı mesajı
İzmir'de yazıyı görünce şaştı kaldı tek başına kaldı! Kemal Sunal filmi gerçek oldu
İzmir'de yazıyı görünce şaştı kaldı tek başına kaldı! Kemal Sunal filmi gerçek oldu
Sel bölgesine malzeme götüren kamyon şarampole yuvarlandı! Sürücü son anda kurtuldu
Sel bölgesine malzeme götüren kamyon şarampole yuvarlandı! Sürücü son anda kurtuldu