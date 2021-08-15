İstanbul'da küfürler savurup kavga etti! 10 gün sonra berbere gidip...

İSTANBUL'da akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir şahıs traş olmak için gittiği berberle henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etti. Şahıs 10 gün sonra tekrar aynı dükkana gelerek berberi öldürdü.

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Olay, 13 Ağustos Cuma günü Sancaktepe Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen İshak D. traş olmak için cadde üzerinde bulunan bir berber dükkanına girdi. Berber Mehmet A. ile İsak D. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.



Bir süre küfürleştikten sonra sinirlenip dükkandan ayrılan İsak D., aradan 10 gün geçtikten sonra berber dükkanına tekrar gelerek 64 yaşındaki Mehmet A.’yı bıçaklayarak öldürdü. Şahıs olayı gerçekleştikten sonra hızlıca uzaklaştı.



Kıskıvrak yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, yaptıkları operasyon neticesinde şahsı saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İsak D.’nin 3 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.