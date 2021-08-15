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Masterchef Enes Hakyemez kaç yaşında nereli ne iş yapıyor?

Masterchef Enes Hakyemez kaç yaşında nereli ne iş yapıyor?

Masterchef 2021'nin 10 kişilik ana kadrosu belli oldu, yedek kadrolara giren isimler ise bir bir elemeler sonucu belli olmaya başladı. Masterchef 2021'nin yedek kadrosuna giren isimlerden biri de aslen Konyalı olan 21 yaşındaki Samet Enes Hakyemez oldu. Peki kimdir Masterchef Samet?

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TV8 ekranlarında fırtınalar estiren Masterchef 2021'in 10 kişilik ana kadrosu belli oldu. Yarışmanın yedek kadrosuna giren isimlerde de jüri tarafından seçilmeye devam ediyor. Yedek kadroya girmek için ter döken ve kadroya giren isimlerden biri de Samet Enes Hakyemez oldu. 21 yaşındaki Samet Enes Hakyemez aslen Konyalı. 

Samet Enes Hakyemez, aslen Konyalı ve yarışmaya Manavgat'tan katılıyor. Lisede aşçılık okuyan Samet Enes, otel ve restoranlarda çalışmış.

21 yaşında olan Samet Enes Hakyemez, 6-7 senedir aşçılık yapıyor. Ve şu sıralar mezun olduğu okulda usta öğreticilik yapıyor. Samet Enes, en sevdiği mutfağı Türk ve İtalyan mutfağı olduğunu söyledi.

Şeflere yanık tereyağlı havuç püresi eşliğinde rokfor soslu kuzu loin yapan Samet Enes, üç şeften evet oyu alarak sonraki tura geçmeyi başardı.

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