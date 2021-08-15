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4 yaşındaki oğlunu selde kaybeden anne dehşet anlarını anlattı

4 yaşındaki oğlunu selde kaybeden anne dehşet anlarını anlattı

KASTAMONU’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre Bulut, Kızılcahamam’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 4 yaşındaki oğlunu selde kaybeden anne Ümmü Gülsüm Bulut, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

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Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre’nin annesi Ümmü Gülsüm Bulut, çocuğunun elinden kayıp gittiği o anları İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’ye anlattı. Anne Ümmü Gülsüm Bulut, oğlunu kaybettiği dehşet anlarını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Komşular bizi yukarıya çektiler balkondan. Bir daha dalmaya çalıştım ama çok balçık çok çamur olduğu için dalamadım. Çünkü onun elimden nerede kaydığını biliyorum. Buzdolabı bana arkadan çarptı. Demek su onu yatak odasına sürüklemiş. Çünkü odalar dip dibe. O hışımla oraya girmiş. Birkaç defa daldım ama çamur çok sert ve yoğun olduğu için ulaşamadım. Ben uğraştım ama Allah bu kadarına müsaade etti. Çok şükür ki diğer çocuklarımızı kurtardık.”

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