BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çanakkale’de aynı bölgede 6’ncı orman yangını

Çanakkale’de aynı bölgede 6’ncı orman yangını

ÇANAKKALE’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde aynı bölgede 6’ncı kez orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.  

Abone ol

İlçeye bağlı Tavaklı köyünde son bir ayda 5 kez yangın çıkan ağaçlık bölgede saat 15.00 sıralarında bir yangın daha çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. 

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Tavaklı köyünde yazlıkların bulunduğu Adatepe mevkiinde sık sık yangın çıktığı için nöbetçi ekip bulundurduklarını ve bu sayede yangına birkaç dakika gibi sürede ilk müdahalenin yapıldığını belirtti.

Demirci, yangının ilk başta rüzgar nedeniyle yerleşim yerlerine doğru ilerlediğini, ekiplerin müdahalesi ile önünün kesildiğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
4 yaşındaki oğlunu selde kaybeden anne dehşet anlarını anlattı
4 yaşındaki oğlunu selde kaybeden anne dehşet anlarını anlattı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Ebrar Karakurt sevgilisi İmge kaç yaşında instagram hallerine bakın
Ebrar Karakurt sevgilisi İmge kaç yaşında instagram hallerine bakın
İstanbul'da mezara çıplak ayakla yürüdü: Bu gece yanında yatacağım
İstanbul'da mezara çıplak ayakla yürüdü: Bu gece yanında yatacağım
Ebrar Karakurt sevgilisi İmge kimdir kaç yaşında?
Ebrar Karakurt sevgilisi İmge kimdir kaç yaşında?
Masterchef Enes Hakyemez kaç yaşında nereli ne iş yapıyor?
Masterchef Enes Hakyemez kaç yaşında nereli ne iş yapıyor?
Futbol dünyasının acı günü! Efsane golcü Gerd Müller hayatını kaybetti
Futbol dünyasının acı günü! Efsane golcü Gerd Müller hayatını kaybetti
Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi görevi
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi görevi
İstanbul'da küfürler savurup kavga etti! 10 gün sonra berbere gidip...
İstanbul'da küfürler savurup kavga etti! 10 gün sonra berbere gidip...