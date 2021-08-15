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Fahrettin Koca 'yüzde 75'in üzerinde' deyip iyi haberi verdi! 81 ilden kaçı mavi?

Fahrettin Koca 'yüzde 75'in üzerinde' deyip iyi haberi verdi! 81 ilden kaçı mavi?

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olanların oranının 26 ilde yüzde 75'in üzerinde olduğunu duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye haritasına baktınız mı? 81 ilimizden 26'sı mavi. 18 yaş ve üstü nüfusta, salgın hastalığa karşı karar verip en az bir doz aşı olanların oranı 26 ilde yüzde 75'in üzerinde" ifadelerini kullandı. Koca, ikinci paylaşımında aşı çağrısı yaparak, "Sağlık için birlik olalım. Hepimiz ilk doz aşılarımızı yaptıralım" dedi.

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