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İstanbul'da tıp dünyasının acı kaybı! Kötü haberi alınca kalbi dayanamadı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da tıp dünyasının acı kaybı! Kötü haberi alınca kalbi dayanamadı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı (77) ve kardeşinin ölüm haberinin ardından kalp krizi geçirerek vefat eden Türkan Bağdatlı (78) son yolculuğuna uğurlandı.

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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı  Beylikdüzü’ndeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybetti. Malatya asıllı olan Bağdatlı’nın ölüm haberini alan 78 yaşındaki ablası Türkan Bağdatlı da kalp krizi geçirerek vefat etti. Yaşar Bağdatlı ve Türkan Bağdatlı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Yaşar Bağdatlı ve Türkan Bağdatlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra,  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yaşar Bağdatlı'nın cenazesi Edirnekapı Mezarlığı’na, Türkan Bağdatlı’nın cenazesi ise Eski Kozlu Mezarlığı’na defnedildi.


"Bilim dünyası için çok önemli bir kayıp"
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Kendisi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi için çok büyük bir kayıp. Kendisi emekli bir öğretim üyemizdi ancak emekli olmasına rağmen son gününe kadar üniversite için, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi için çalışmalarına devam etti. Kendisi Türkiye’de Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji’nin kurucularından olan Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat’ın yetiştirmiş olduğu önemli isimlerden biriydi. Üniversite için, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi için çok önemli bir kayıp, bilim dünyası için… Kendisi binlerce öğrenci yetiştirdi, son derece yeniliklere açık, çevresiyle çok iyi iletişim kuran, çok sevdiğimiz bir insandı. Allah rahmet eylesin. Allah kalanlara sağlıklı ömürler versin" ifadelerini kullandı.

"Ölmeden bir gün önce ikimiz sohbet ediyorduk"
Bağdatlı’yla 11 yıl çalıştığını belirten Feyzi Yılmaz ise Yaşar Bağdatlı’nın çok iyi bir insan olduğunu belirterek "Ben 25 senedir Cerrahpaşa’dayım, ilk defa böyle bir hocayla çalıştım. Mekanı cennet olsun, hakkım helal olsun. Ölmeden bir gün önce ikimiz sohbet ediyorduk, kahve içiyorduk beraber. 'Ben hocayım, senle kahve içmeyiz' gibi şeyleri yoktu. Beraber oturup beraber kalkıyorduk. Kahvaltıyı beraber ediyorduk. 'Ben hocayım, sen personelsin' ayrımı yapmıyordu. Abi-kardeş, baba-oğul gibi bize davranıyordu" dedi. 


"Kötü haberi alınca, kardeşinin ölümünü duyunca kalp krizi geçirerek vefat etti"
Yılmaz, Türkan Bağdatlı’nın ölümüyle de ilgili "Kardeşinin ölümüne dayanamadı. Allah mekanlarını cennet etsin. Cenaze evine gittiğimde Türkan abla ölmüştü, kardeşine dayanamadı. Bütün her şeyi o üstleniyordu, hem abilik yapıyordu. Kötü haberi alınca, kardeşinin ölümünü duyunca kalp krizi geçirerek vefat etti" şeklinde konuştu.

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