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Kastamonu Bozkurt'ta selde sular altında kalan dairede bulundu! Çantayı açanlar inanamadı

İhlas Haber Ajansı
Kastamonu Bozkurt'ta selde sular altında kalan dairede bulundu! Çantayı açanlar inanamadı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde arama-kurtarma çalışmaları esnasında bulunan çantayı açanlar gözlerine inanamadı.

Kastamonu Bozkurt'ta selde sular altında kalan dairede bulundu! Çantayı açanlar inanamadı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 4 gün önce yaşanan sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 

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Kastamonu Bozkurt'ta selde sular altında kalan dairede bulundu! Çantayı açanlar inanamadı

Çalışmaların dördüncü gününde sular altına kalan dairelerde arama-kurtarma faaliyetleri devam ediyor. 

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Kastamonu Bozkurt'ta selde sular altında kalan dairede bulundu! Çantayı açanlar inanamadı

Taşan çay kenarında bulunan Yıldız Sitesi’nin, sular altında kalan zemin katında devam eden arama-kurtarama çalışmaları esnasında kime ait olduğu belli olmayan bir çanta  bulundu. 

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Kastamonu Bozkurt'ta selde sular altında kalan dairede bulundu! Çantayı açanlar inanamadı

Binada çalışma yürüten Kastamonu Araç İtfaiye ekipleri tarafından bulunan çanta, ilçede bulunan Afet Koordinasyon Merkezine götürülerek yetkililere teslim edildi.

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