Kastamonu Bozkurt'ta selde sular altında kalan dairede bulundu! Çantayı açanlar inanamadı
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde arama-kurtarma çalışmaları esnasında bulunan çantayı açanlar gözlerine inanamadı.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 4 gün önce yaşanan sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Çalışmaların dördüncü gününde sular altına kalan dairelerde arama-kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
Taşan çay kenarında bulunan Yıldız Sitesi’nin, sular altında kalan zemin katında devam eden arama-kurtarama çalışmaları esnasında kime ait olduğu belli olmayan bir çanta bulundu.
Binada çalışma yürüten Kastamonu Araç İtfaiye ekipleri tarafından bulunan çanta, ilçede bulunan Afet Koordinasyon Merkezine götürülerek yetkililere teslim edildi.