Masterchef Pınar kimdir kaç yaşında Pınar Tanar aslen nereli?

Masterchef 2021'nin 10 kişilik ana kadrosu belli oldu, yedek kadrolara giren isimler ise bir bir elemeler sonucu belli olmaya başladı. Masterchef 2021'nin yedek kadrosuna giren isimlerden biri de aşçılık yapan Pınar Tanar oldu. Peki kimdir Pınar Tatar, aslen nereli, kaç yaşında?

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TV8 ekranlarında fırtınalar estiren Masterchef 2021'in 10 kişilik ana kadrosu belli oldu. Yarışmanın yedek kadrosuna giren isimlerde de jüri tarafından seçilmeye devam ediyor. Yedek kadroya girmek için ter döken ve kadroya giren isimlerden biri de Pınar Tatar oldu. Peki kimdir Pınar Tatar, aslen nereli, kaç yaşında?

MasterChef Pınar kimdir: Pınar Tanar yarışmaya İstanbul'dan katıldı. 2012'den beri aşçılık yapan Pınar son 6 yıldır uçan aşçılık yapmaktadır. Pınar Tanar'ın instagram adresi @pinar.tanar ve @pinartnr dır.