Tansu Çiller'den sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun mesajı

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, aşırı yağışların neden olduğu selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Abone ol

Çiller yayımladığı mesajında, başta Kastamonu, Sinop ve Bartın illeri olmak üzere çeşitli yörelerde yaşanan sel felaketinin herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Sel felaketinde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Çiller, "Milletimizde var olan güçlü birlik ve beraberlik ruhunun, millet devlet dayanışmasına olan güvenin, bu felaketin yaralarının kısa zamanda sarılmasını sağlayacağına inancım tamdır." ifadesini kullandı.