Var Odası tüm kanalları geride bırakarak sosyal medyanın en konuşulan programı oldu

Ertem Şener tarafından hazırlanıp sunulan TV100'de yayınlanan Var Odası programı sosyal medyada Türkiye'de yine en çok konuşulan spor programı oldu.

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TV100'ün başarılı spor programı Var Odası, sosyal medyada en çok konuşulan program oldu.

Ertem Şener'in hazırlayıp sunduğu Var Odası, cumartesi günü sosyal medyada tüm programları geride bırakarak zirveye yerleşti.

Var Odası, teknoloji şirketi Somera'nın rakamlarına göre 17,02 reyting aldı.

Ertem Şener, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Var Odası; tüm izlenmelerde, tüm kanallar içinde, bütün programlar arasında sinema ve diziler dahil en çok izlenen program oldu. Tüm TV100 Var Odası izleyenlerimize sonsuz teşekkürler."