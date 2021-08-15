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Bakan Koca duyurdu: Koronavirüs salgınında düşük riskli il sayısı 26'ya yükseldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Koca duyurdu: Koronavirüs salgınında düşük riskli il sayısı 26'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Bolu'nun 'düşük riskli iller' arasında yerini aldığını belirterek, "Haritada bir şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 26'ya yükseldi" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu, düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşısını olanların oranı yüzde 75'in üzerinde. Haritada bir şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 26'ya yükseldi" ifadelerine yer verdi.

Bingöl'ün de 'çok yüksek risk' seviyesini 'yüksek risk' seviyesine indirdiği bilgisini veren Koca, şunları kaydetti:

"Haritadaki yeni rengi turuncu. Aşı konusunda doğru kararı vermek ve risk seviyesini düşürenlerden biri olmak, sağlık çalışanlarımızdan bizzat bilgi almaya bağlı."

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