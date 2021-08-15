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Bilim Kurulu 12-18 yaş arasının aşılanması yönünde tavsiye kararını Bakanlar Kuruluna sundu

Bilim Kurulu 12-18 yaş arasının aşılanması yönünde tavsiye kararını Bakanlar Kuruluna sundu

Okulların açılması için hazırlıklar sürerken bu yaş grubunun aşılanıp aşılanmaması tartışılıyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, 12-18 yaş arası çocukların aşılanması yönünde tavsiye kararını Bakanlar Kuruluna sundu.

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12 yaş üstü çocukların aşılanması için son karar Bakanlar Kurulunda verilecek. Yaklaşık 1,5 yıldır online yapıla eğitim-öğretim 6 Eylül'de yüz yüze olarak başlayacak. Okulların açılacağı tarihe kadar öğrencilerin aşılarının da tamamlanması gündemdeydi. Edinilen bilgilere göre Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, 12-18 yaşın aşılanmasına ilişkin aldığı tavsiye kararını Bakanlar Kuruluna sundu.

Pazartesi günü toplanacak kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son haftalardaki aşılama ve vaka oranlarıyla ilgili sunum yapması bekleniyor. Koca'nın Bilim Kurulunda alınan tavsiye kararını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Bakanlar Kurulu'na sunacağı belirtiliyor.

12-18 yaş grubunun aşılanıp aşılanmayacağı toplantıda belli olacak. Bakanlar Kurulunda aşılama kararı çıkarsa ilk etapta 16-18 arası grubun aşılanması daha sonra da kademeli olarak 12-16 yaş arasının aşılanması planlanıyor. Söz konusu aşılanacak grup için de aile izni talep edilmesi planlanıyor.

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