Masterchef Kutay evli mi Kutay Atatop eşi kimdir?

Masterchef 2021'nin 10 kişilik ana kadrosu belli oldu, yedek kadrolara giren isimler ise bir bir elemeler sonucu belli olmaya başladı. Masterchef 2021'nin yedek kadrosuna giren isimlerden biri yarışmaya Sydney'den katılan 30 yaşındaki Kutay Atatop oldu. Peki kimdir Kutay Atatop kiminle evli, eşi kim?

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TV8 ekranlarında fırtınalar estiren Masterchef 2021'in 10 kişilik ana kadrosu belli oldu. Yarışmanın yedek kadrosuna giren isimlerde de jüri tarafından seçilmeye devam ediyor. Yedek kadroya girmek için ter döken ve kadroya giren isimlerden biri de 30 yaşındaki Kutay Atatop kimdir, aslen nereli, eşi kimdir?

Masterchef 2021 Kutay Atatop kimdir:

MasterChef Türkiye 2021'e katılan Kutay Atatop, İstanbul'dan yarışmaya katılıyor. 30 yaşında.

Sydney'den geldi ve 1 senedir İstanbul'da. Bir otelin şefliğini yapıyor. Instagram hesabı @kutayatatop'tur. 13 Ağustos 2021 Cuma günü ekrana gelen bölümde çift tadım mağduru olan Kutay, şeflerden evet alamadı.