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Kemal Kılıçdaroğlu: Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin

Kemal Kılıçdaroğlu: Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin

Türkiye'nin Afganistan'daki asker ve polislerini geri çekmesi için çağrı yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Başkalarının arkasına bakmadan kaçtığı yere askerimizi kurban etmeyeceğiz. Mehmetçik sadece milletimizin çıkarlarına hizmet eder" dedi.

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Afganistan'da yönetimin Taliban'a devri için müzakerelere başlanacağı açıklanırken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Afganistan'daki asker ve polislerini geri çekmesi için çağrı yaptı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Başkalarının arkasına bakmadan kaçtığı yere askerimizi kurban etmeyeceğiz. O gayriresmi masalarda verilen şahsi sözlerin kıymetiharbiyesi yoktur. İktidara sesleniyorum, hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin. Mehmetçik sadece milletimizin çıkarlarına hizmet eder" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Yeni döneme giriyoruz. Göç riskini gören Batı, Erdoğan ile masaya oturmaya çalışacaktır. Hatta Erdoğan'ın seçim kazanması için bolca dua edecektir. Buna izin vermeyeceğiz. Pazarlık öncesi halktan onay alınması şarttır. Gelsin sandığa, alsın onayını" düşüncesini de dile getirdi.

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