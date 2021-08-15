BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  GÜNCEL

Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de yıllık yağışın 3'te 2'si 48 saatte yağmış

Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de yıllık yağışın 3'te 2'si 48 saatte yağmış

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'da bazı bölgelerde 10-12 Ağustos'ta metrekareye düşen yağış miktarı yıllık yağışın 3'te 2'sini buldu.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Bartın'ın Ulus ilçesi Ceyüpler köyünde 48 saatteki yağış miktarı son 5 yıllık ortalamada 1 yıllık toplam yağışın yaklaşık 3'te 2'si olarak kayıtlara geçti. Bu bölgede yıllık ortalama toplam yağış miktarı 487,9 kilogram/metrekare (kg/m2) iken 2 günlük yağış miktarı 318,62 kg/m2 olarak gerçekleşti. Ağustos ortalama yağış miktarı ise son 5 yılda 33,7 kg/m2 ölçüldü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Mamatlar köyünde 48 saatte toplam yağış miktarı 420,6 kg/m2 olarak ölçüldü. Bu miktar son 5 yıllık verilerde ortalama 1 yılda toplamda yağan yağışlarda 773,7 kg/m2 oldu. Ağustos ayı ortalaması yağışlarda ise metrekareye 31,5 kg/m2 olarak kayıtlarda yer aldı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinin son 7 yıllık verilerinde yıllık toplam yağış miktarı ortalama 771 kg/m2 olarak kayıtlara geçti. 48 saatlik sürede ise toplam yağış miktarı yaklaşık toplamda 1 yıllık yağışın yarısına denk gelen 382,1 kg/m2 oldu. Bu ayda ortalama yağış miktarı ise 31,4 kg/m2 idi.

Yine aynı ilin Devrekanı ilçesinin Kuz köyündeki 48 saatte yağan toplam yağış miktarı rekor sayılabilecek düzeyde oldu. Burada 48 saate düşen yağış metrekareye 353,2 kg/m2 oldu. Kuz köyünün son 5 yıllık ortalama toplamda yıllık aldığı ortalama yağış miktarı 712,6 kg/m2 olarak ölçümlerde yer alıyor. Ağustos ayı ortalaması ise 27,4 kg/m2 olarak göze çarpıyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde ise 2 günde toplam yağış miktarı 301,3 kg/m2 oldu. Ağustos ayı ortalama yağış miktarı son 5 yılda 55,7 kg/m2 olarak ölçüldü. Son 5 yıllık verilere göre 1 yılda burada metrekarede toplamda 863,8 kg/m2 yağış görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Var Odası tüm kanalları geride bırakarak sosyal medyanın en konuşulan programı oldu
Var Odası tüm kanalları geride bırakarak sosyal medyanın en konuşulan programı oldu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Tansu Çiller'den sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun mesajı
Tansu Çiller'den sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun mesajı
İstanbul'da tıp dünyasının acı kaybı! Kötü haberi alınca kalbi dayanamadı
İstanbul'da tıp dünyasının acı kaybı! Kötü haberi alınca kalbi dayanamadı
Masterchef Pınar kimdir kaç yaşında Pınar Tanar aslen nereli?
Masterchef Pınar kimdir kaç yaşında Pınar Tanar aslen nereli?
Masterchef Kutay Atatop kimdir kaç yaşında aslen nereli? Kutay Atatop eşi kimdir?
Masterchef Kutay Atatop kimdir kaç yaşında aslen nereli? Kutay Atatop eşi kimdir?
Sakarya'da aşı olana gram altın verilecek! Kampanya yarın başlıyor
Sakarya'da aşı olana gram altın verilecek! Kampanya yarın başlıyor
Çanakkale’de aynı bölgede 6’ncı orman yangını
Çanakkale’de aynı bölgede 6’ncı orman yangını
4 yaşındaki oğlunu selde kaybeden anne dehşet anlarını anlattı
4 yaşındaki oğlunu selde kaybeden anne dehşet anlarını anlattı
Ebrar Karakurt sevgilisi İmge kaç yaşında instagram hallerine bakın
Ebrar Karakurt sevgilisi İmge kaç yaşında instagram hallerine bakın