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Orman yangınları Türkiye'de 15 milyon ton karbondioksit emisyonuna neden oldu

Orman yangınları Türkiye'de 15 milyon ton karbondioksit emisyonuna neden oldu

Sydney Teknoloji Üniversitesinden Dr. Nic Surawski, Türkiye'deki son yangınların ne kadar karbon salınımına neden olduğunu hesapladı. Yangınlar 15 milyon ton karbondioksit emisyonu yaratırken bu Türkiye'nin bir yılda azalttığı toplam emisyon miktarına eşit.

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İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ülkeler emisyon azaltım hedefleri açıklarken orman yangını gibi afetler bu çabaları sekteye uğratıyor.

Türkiye'nin güneyinde etkili olan orman yangınlarının büyük ölçüde söndürüldü ancak iki hafta kadar süren büyük yangınlar emisyon üretimini artırdı.

Yapılan araştırmaya göre ortaya çıkan sonuç bir yıllık kazanımın birkaç günde silindiği oldu.

1 milyon 750 bin dönüm yandı

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'nin verilerine göre Türkiye'de 2021 yangın sezonunda 1 milyon 750 bin dönümlük alan yandı.

Sydney Teknoloji Üniversitesinde kıdemli eğitmen olarak görev yapan çevre mühendisi Dr. Nic Surawski'nin hesaplamaları bu yangınların toplamda 15 milyon ton karbondioksit (CO2) emisyonu ürettiğini ortaya koydu.

Bu miktar Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Nisan 2021'de Bileşmiş Milletlere (BM) bildirdiği istatistiklerde işaret edilen kazanımların silinmesi anlamına geliyor.

Emisyon yükü arttı

İki yılda bir hazırlandığı için en güncel 2019 verilerini içeren rapor Türkiye'nin 2019’da toplam sera gazı emisyonu bir önceki seneye kıyasla yüzde 3.1 düşüşle 506.1 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri olduğunu gösteriyor.

Bu önceki yıla göre emisyon miktarında yaklaşık 15.7 milyon ton düşüş kaydedildiği anlamına geliyor.

Yani son yangınlarda üretilen karbon miktarı kaydedilen tüm ilerlemeye neredeyse eşit.

Dahası Dr. Surawski'nin dikkat çektiği üzere yangınlar CO2 dışında metan ve azot oksit gibi 'daha tehlikeli' sera gazları da üretiyor.

Bunlara bakıldığında son yangınlar ilave yaklaşık 5 milyon ton eşdeğeri CO2 emisyonuna daha sebep oldu.

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