İBB raporu: Deprem 48 bin binada ağır hasara neden olacak

7.5 büyüklüğündeki bir deprem, İstanbul'da 48 bin binanın ağır hasar görmesine neden olacak. Tespit, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) deprem ve yapı stoku araştırmasında yer aldı.

İBB'nin çalışmasında binaların demir kalitesi, beton dayanıklılığı, yapı özellikleri incelendi. Kentteki binaların deprem analizi yapıldı. Rapora göre söz konusu büyüklükteki depremde 150 bine yakın bina da orta hasar alacak.

Raporda Haliç'in batısında ve TEM'in güneyinde kalan bölgelerin zemin olarak ve faya yakınlık bakımından diğer bölgelere göre daha hassas bir yapıda olduğu değerlendirmesine de yer verildi.

Rapora ilişkin açıklama yapan İstanbul Şehircilik Atölyesi Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Aydoğdu, 2000 yılı öncesi inşa edilen 790 bin yapı içinden mekanik bilgilerin toplanarak bina bazında risk sıralaması yapmayı hedeflediklerini söyledi. Bunun için adrese dayalı tespite başladıklarını söyleyen Aydoğdu, "Bu verileri sahadan topladığımız verilerle daha gerçekçi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Belediye ekipleri yıl sonuna kadar 39 ilçedeki incelemeleri tamamlamayı hedefliyor. Araştırma sona erdiği zaman rakamların belli oranlarda değişebileceği ifade ediliyor. Risk analizi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.