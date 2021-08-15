Türkiye'nin Taliban tavrı ne olacak?

Taliban'ın ülkeye hakim olmasıyla birlikte Türkiye'nin Kabil Havalimanı'ndaki göreviyle ilgili tartışmalar sürüyor. BBC Türkçe'ye konuşan Türk yetkilisi, Taliban'a rağmen bu görevin olamayacağını söyledi.

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Taliban'ın Kabil'e girmesiyle birlikte Türkiye'nin havalimanıyla ilgili görevi konusunda soru işaretleri oluştu. Türkiye'nin daha önce Afgan hükümetiyle olan görüşmeler ve diplomasi bu kez Taliban ile sürdürülmesi gerekiyor. Türkiye ise henüz Kabil Büyükelçiliği çalışanları ile Türk askerlerinin tahliyesi konusunda bir karar almadı.

Kabil'deki başta ABD olmak üzere birçok Batı ülkesinin büyükelçilikleri ve diplomatik misyonları kapasitelerini küçültme kararı aldı ve çalışanlarını Kabil Havalimanı üzerinden tahliye etmeye başladı.

Henüz çekilme yok

BBC Türkçe'nin haberine göre Afganistan'daki gelişmeler üzerine çalışan Türk diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nde çalışan görevlilerin ve Afganistan'daki Türk askerinin tahliyesi edilmesi için henüz bir karar alınmadığını; ancak gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

Türkiye'nin görevi ne olacak?

Bu esnada Taliban'la Türkiye arasındaki görüşmeler de sürüyor.

"Taliban'a rağmen Afganistan'da bir adım atmak artık mümkün değil"

BBC Türkçe'ye bilgi veren bir Türk güvenlik yetkilisi, son gelişmeler ışığında, artık Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nda üstlenmesi planlanan görevin Taliban'a rağmen yapılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye, son günlerde Taliban'ın ülke genelinde hızla ilerlemesi ve Kabil'e yaklaşması karşısında tahliye için gerekli önlemleri almış durumda.

Ankara bir yandan da Taliban'la görüşmeleri sürdürerek Kabil Havalimanı'ndaki görevi üstlenmek için hazırlıklarına devam ediyor.

Ancak görüştüğümüz yetkililer, son kararın verilmesi için henüz erken olduğunu; bu konuda belirleyici iki etken olduğunu söylüyor: Taliban'ın yaklaşımı ve ABD başta olmak üzere NATO müttefikleri ile Batı ülkelerinin ülkedeki varlığının boyutu.

Türkiye ile uzlaşı mümkün

Üst düzey bir Türk güvenlik yetkilisine göre "Taliban'ın birçok ülkeyle doğrudan temas kurmuş olması, uluslararası sisteme entegre olma çabası ve izole olmamak için attığı adımlar göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye ile uzlaşması hâlâ olası. Yani Taliban'la görüşerek Kabil Havalimanı'na görev alma ihtimali yüksek."

Aynı yetkiliye göre ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin büyükelçiliklerini tamamen kapatmamış olması, Rusya'nın da diplomatik temsilciğinin açık kalacağını açıklaması, Kabil Havalimanı'na duyulan ihtiyacın devam ettiğini gösteriyor.

İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace'ın, "Afganistan'da hükümette kim olursa olsun, belirli uluslararası normları karşılıyorsa, İngiltere o hükümetle çalışacaktır" açıklamasını hatırlatan yetkiliye göre, Taliban'la bu ülkelerin temasının devam ettiği düşünüldüğünde, Ankara için "Taliban'la ipleri koparmak makul görünmüyor:"

"Kabil Havalimanı'nda planlanan görevin amacı Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesini engellemek ya da Taliban'la savaşmak değil. İhtiyaç devam ettiği sürece uluslararası hava güvenliğini sağlamak. Taliban ülkede sağlık, ekonomi, eğitim sistemlerini oturtması, ticaret yapması için havayoluna ihtiyaç duyacak. Diğer ülkelerin oradaki varlığına da ihtiyaç duyacak. Böyle bir durumda, Taliban'la görüşmelerin gidişatına bağlı olarak havalimanını koruma görevini üstlenebiliriz.

"Ama Taliban'ın havalimanını ben kontrol edeceğim, burada hiçbir ülkeye ihtiyacım yok demesi halinde, tüm diğer ülkelerin büyükelçiliklerini kapatıp gitmesi halinde, zaten kullanılmayacak bir havalimanını Taliban'a rağmen neden koruyalım?"