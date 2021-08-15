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Yavuz sondaj gemisi Karadeniz için hazırlıklara başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yavuz sondaj gemisi Karadeniz için hazırlıklara başladı

İSTANBUL Haydarpaşa Limanı'nda kule söküm işlemi süren Yavuz sondaj gemisi hazırlıkların ardından Karadeniz'e hareket edecek.

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Yavuz sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'na yanaştığı ve hazırlıkların ardından Karadeniz'e hareket edeceği bilgisini paylaştı.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yavuz sondaj gemisi Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra, Yavuz Karadeniz'e hareket edecek."

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