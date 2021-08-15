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Türkiye 15 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 15 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 281 bin 184 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 83 milyon 549 bin 131'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Ağustos 2021 Pazar günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 14 bin 426 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70.92, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 53.03 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 44 milyon 20 bin 437'si birinci doz, 32 milyon 916 bin 449'u ikinci doz, 6 milyon 612 bin 245'i üçüncü doz olmak üzere toplam 83 milyon 549 bin 131'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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