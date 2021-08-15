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Ukrayna'nın gönderdiği uçaklar geri döndü

Ukrayna'nın gönderdiği uçaklar geri döndü

Ukrayna'nın orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye gönderdiği uçaklar ülkeye geri döndü. Uçakların Odessa'nın Şkolnıy Havalimanı'na indiği kaydedildi.

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Ukrayna'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek için Türkiye'ye gönderdiği iki uçak, durumun kontrol altına alınması üzerine ülkeye geri döndü.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uçakların Odessa'nın Şkolnıy Havalimanı'na indiği kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna Devlet Acil Servisine bağlı iki uçağın Türkiye'deki durumun kontrol altına alınması üzerine geri döndüğü ifade edildi.

Ukrayna, 30 Temmuz'da Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadelesine destek için iki AN-32 P tipi uçak ile özel destek ekibi göndermişti.

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