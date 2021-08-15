Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyerek ülkede bulunan vatandaşlar ve diplomatik misyonlarla ilgili her türlü tedbirin alındığını açıkladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da tüm taraflarla görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, Kabil Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

İşte Çavuşoğlu'nun o sözleri;

"Ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşlarımızla ilgili kurumlarla birlikte hareket edeceğiz. Her türlü hazırlığımız yapıldı. Dönmek isteyenler THY'nin tarifeli uçağıyla geri dönmüşlerdir. Kalmak isteyen vatandaşlarımız için onların güvenliği için ilgili taraflarla görüşüyoruz.

Diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri başından itibaren aldık. Kabil büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor.

Buradan bir kere daha çağrıda bulunmak istiyoruz. Dönmek ve kalmak isteyen vatandaşlarımız hem büyükelçiliğimize ve 24 saat ulaşabilirler. Bundan sonra yapacağımız çağrıları da takip etsinler."