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Alanyaspor konuk olduğu Başakşehir'i tek golle geçti

Alanyaspor konuk olduğu Başakşehir'i tek golle geçti

Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor, konuk olduğu Başakşehir'i Borja'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

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3. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında sağ kanattan süratle ilerleyen Gulbrandsen ceza sahasındaki Visca'ya pasını gönderdi. Visca'nın düzeltip köşeye gönderdiği topu kaleci Serkan son anda çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

12. dakikada konuk ekip öne geçti. Alanyaspor'un rakip ceza sahası ön çizgisi yakınından kazandığı serbest vuruşta topun başına Famara geçti. Seken topa Borja sert vurdu. Brezilyalı oyuncusu Lima'ya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

42. dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası önüne açıldı. Siopis önünde bulduğu topa gelişine sert vurdu. Kaleci Volkan Babacan köşeye giden topu uzandı ve kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

66. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Visca sol kanattan kullandığı kornerde topu ceza sahası dışına gönderdi. Caiçara'nın topun gelişine çok şık vurdu. Kaleci Serkan köşeye giden topu son anda kurtardı.

68. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Gulbrandsen'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ndayishimiye sağ çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Serkan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

83. dakikada Aytemiz Alanyaspor kalecisi Serkan'ın hatalı pasını ceza sahasında önünde bulan Deniz Türüç'ün gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Mücadele konuk ekibin 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

Başakşehir: 0 - 1 :Alanyaspor

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (DK. 37 Caiçara), Ravil Tagir, Duarte, Lima (Dk. 89 Atabey Çiçek), Ndayishimiye, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan (Dk. 46 Deniz Türüç), Visca, Aleksic (Dk. 70 Ahmed Kutucu), Gulbrandsen (Dk. 70 Muhammet Demir)

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Milunovic, Mevlja, Siopis, Umut Güneş, Candeias (Dk. 72 Tayfur Bingöl), Borja (Dk. 81 Juanfran), Efecan Karaca (Dk. 81 Ahmed Ildız) , Famara (Dk. 87 Efkan Bekiroğlu), Davidson

Gol: Dk. 12 Borja (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: DK. 30 Davidson, Dk. 64 Siopis (Aytemiz Alanyaspor)

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