Aydın'da yangın büyüyor! Bir mahalle tahliye edildi

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan yangın akşam saatlerinde bir kez daha şiddetini artırdı. Alevlerin yayılması üzerine Kabalar Mahallesi tahliye edildi.

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AYDIN’ın Çine ilçesinde ormanlık bölgede yeniden yangın çıktı.

Akçaova Mahallesi Sarıköy mevkiinde ormanlık alanda alevlerin yeniden yükselmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bu arada yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi.

Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve su tankerleri alevlerin çıktığı alana yönlendirildi.

Söndürme çalışmalarına 3 helikopter de destek veriyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını, Aydın'ın Çine ilçesine sıçramış, yangın 9 Ağustos’ta kontrol altına alınmıştı.

Bu arada yangın nedeniyle Kabalar Mahallesi yangınlar nedeniyle ikinci kez tahliye edildi.