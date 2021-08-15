BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  GÜNCEL

Aydın'da yangın büyüyor! Bir mahalle tahliye edildi

Aydın'da yangın büyüyor! Bir mahalle tahliye edildi

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan yangın akşam saatlerinde bir kez daha şiddetini artırdı. Alevlerin yayılması üzerine Kabalar Mahallesi tahliye edildi.

Abone ol

AYDIN’ın Çine ilçesinde ormanlık bölgede yeniden yangın çıktı.
Akçaova Mahallesi Sarıköy mevkiinde ormanlık alanda alevlerin yeniden yükselmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bu arada yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi.

Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve su tankerleri alevlerin çıktığı alana yönlendirildi.

Söndürme çalışmalarına 3 helikopter de destek veriyor.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını, Aydın'ın Çine ilçesine sıçramış, yangın 9 Ağustos’ta kontrol altına alınmıştı.

Bu arada yangın nedeniyle Kabalar Mahallesi yangınlar nedeniyle ikinci kez tahliye edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana Demirspor Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
Adana Demirspor Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması
Kastamonu'da selde çamurun altında kalan Türk bayrağını yıkayıp öperek yeniden astılar
Kastamonu'da selde çamurun altında kalan Türk bayrağını yıkayıp öperek yeniden astılar
Türkiye 15 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 15 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Kastamonu Bozkurt'ta mucize kurtuluş: Ses vermeyince öldüğümü düşünmüşler
Kastamonu Bozkurt'ta mucize kurtuluş: Ses vermeyince öldüğümü düşünmüşler
Kanada 20 bin Afgan mülteci alacak
Kanada 20 bin Afgan mülteci alacak
Kastamonu'da afet bölgesine malzeme götüren kamyon şarampole yuvarlanıp alev aldı
Kastamonu'da afet bölgesine malzeme götüren kamyon şarampole yuvarlanıp alev aldı
İBB raporu: Deprem 48 bin binada ağır hasara neden olacak
İBB raporu: Deprem 48 bin binada ağır hasara neden olacak
Endonezya ordusunun da kullanacağı seri üretimdeki Kaplan tankı IDEF'te boy gösterecek
Endonezya ordusunun da kullanacağı seri üretimdeki Kaplan tankı IDEF'te boy gösterecek