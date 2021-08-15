Afgan sinemacıdan feryat: Bizi öldürmeye geliyorlar

Taliban, 20 yıl sonra Kabil'i ele geçirerek ülkenin kontrolünü ele aldı. Taliban askerlerinin Kabil'e girmesiyle birlikte Afgan sinemacı Sahraa Karimi, sosyal medya hesabından bizi öldürmeye geliyorlar diyerek müdahale çağrısı yaptı.

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Taliban, fazla direnişle karşılaşmadan Kabil'i ele geçirdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girerek iktidarını ilan eden Taliban'a yönelik tepkiler ise sürüyor.

35 yaşındaki Afgan sinemacı Sahraa Karimi, Taliban'ın girdiği Kabil sokaklarından canlı yayın yaptı.

İranlı gazeteci Mesih Alinecad, Karimi'nin videosunu kendi hesabından paylaşarak şu yorumu yaptı:

"Bu bir korku filminden parça değil. Bu, Kabil'deki gerçeklik. Geçen hafta bu şehir bir film festivaline ev sahipliği yaptı ve şimdi insanlar canlarını kurtarmak için kaçıyor. İzlemek çok üzücü fakat dünya hiçbir şey yapmıyor."

Bizi öldürmeye geliyorlar...

Sahra Karimi, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ise şunları aktardı:

"Taliban Kabil'i kuşattı. Biraz para çekmek için bankaya gidecektim, kapatmışlar ve tahliye etmişlerdi. Bunun yaşandığına hâlâ inanamıyorum, bunu kimi yaptı. Lütfen bizim için dua edin. Tekrar çağrı yapıyorum: Bu büyük dünyanın insanları, lütfen sessiz kalmayın. Bizi öldürmeye geliyorlar."