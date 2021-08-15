Taliban Kabil'e girdiğini açıkladı! Dünya Afganistan'a kilitlendi

Afganistan'da yönetimin Taliban'a devri için müzakerelere başlanacağı açıklanırken yaşanan gelişmeler sonrası dünya liderleri ve siyasiler tepkilerini sosyal medya ve basın aracılığıyla dile getirmeye başladı.

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Afganistan'da Taliban'ın hızla ilerleyişi ve sonrası başkent Kabil'in kenar mahallerinde kontrolü eline geçirmesinin ardından hükümet yetkilileri yönetimin devri için müzakerelere başlayacağını açıklarken Taliban'a ait silahlı araçlar ve savaşçılar Kabil sokaklarında görülmeye başlandı.

Afganistan'da yaşanan gelişmeler sonrası dünya liderleri ve siyasiler tepkilerini sosyal medya ve basın aracılığıyla dile getirmeye başladı.

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, "Bölgenin ve en başta da Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Afganistan'dan Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerle ilgili de konuşan Erdoğan, "Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız'" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, nisan ayı ortalarında, 11 Eylül'e kadar tüm NATO ve Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekileceğini açıklamıştı.

Biden, ABD birliklerinin ülkeden çekilmesi sonrası Taliban'ın hızla başkent Kabil'e ilerlemesinin akabinde cumartesi günü bazı açıklamalarda bulundu.

Biden, "Afganistan ordusu ülkede kontrolü tek başına sağlayamayacaksa Amerikan askerlerinin bir sene ya da 5 sene daha Afganistan'da görev yapmasının faydası yok. ABD askerlerinin bir ülkenin iç savaşına müdahalede bulunması kabul edebileceğim bir şey değil" diye konuştu.

AB Komisyoneri Margaritis Schinas Avrupa Birliği (AB) Komisyoneri ve Avrupa Halk Partisi üyesi Margaritis Schinas, Afganistan'daki gelişmelerle ilgili olarak göçmenlik ve iltica konularına atıfta bulundu. Yunan siyasi, İtalyan gazetesi La Stampa'daki yorumlarına dikkati çekerek, "Avrupa'nın yeni bir göçmenlik ve sığınma mevzuatına ihtiyacı var. Gerekli değişiklikleri yapmak için bekleme süremiz doldu" ifadelerini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı

Afganistan'ın komşusu Pakistan'dan da Taliban'ın ülkedeki ilerleyişi konusunda bazı açıklamalar geldi.

İslamabad hükümeti bazı kesimlerce Taliban'a yardım ve yataklık yaptığı konusunda suçlamalara ve eleştirilere maruz kalıyordu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zahid Hafız konuyla ilgili, "Afganistan'da giderek kötüye giden mevcut durumdan dolayı endişe içerisindeyiz. Ancak Büyükelçiliğimizi kapatma kararı almadık" diye konuştu.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı AB'nin önce gelen ekonomilerinden Avusturya'dan da Afganistan'daki gelişmelere ivedi bir cevap geldi. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Afganistan'daki istikrarsız durum ve iç karışıklığın sonucunun eninde sonunda Avrupa ve Avusturya topraklarına akacağını ifade etti. Bakan Schallenberg ayrıca Afganistan haricinde Asya'daki komşu ülkelere de acilen destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Nobel ödüllü insan hakları aktivisti Malala Yousafzai

2014 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan en genç kişi unvanına sahip olan Pakistanlı insan hakları aktivisti Malala Yousafzai da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesini tam bir şok içinde izliyoruz. Kadınlar, azınlıklar ve insan hakları savunucuları için derinden endişe duyuyorum. Küresel, bölgesel ve yerel güçler derhal ateşkes çağrısı yapmalı, acil insani yardım sağlamalı ve mültecileri ve sivilleri korumalıdır" ifadelerine yer verdi.