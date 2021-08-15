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Meteorolojiden Doğu Karadeniz için sağanak yağış uyarısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteorolojiden Doğu Karadeniz için sağanak yağış uyarısı

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinden sonra Doğu Karadeniz için de uyarı geldi. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre pazartesi akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklığın kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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