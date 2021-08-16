Antalyaspor konuk ettiği Göztepe ile berabere kaldı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

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28. dakikada Ghacha'nın sağ kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'in şutunda top, üstten auta çıktı.

31. dakikada Fredy'in pas verdiği Ghacha ceza sahasında Berkan Emir'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada penaltı atışını kullanan Fredy, Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Az sayıda taraftarın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında tribünlerden takip ettiği karşılaşmanın ilk yarısı Akdeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

61. dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Cherif Ndiaye'nin şutunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada Murat Paluli'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Boffin gole izin vermedi.

90+2. dakikada Berkan Emir'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Arslanagic kafa şutuyla topu filelere gönderdi: 1-1

90+3. dakikada Naldo'nun ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğini düşünen hakem Yasin Kol penaltı noktasını işaret etti. VAR odasından gelen uyarıyla kararını düzelten hakem Kol, Naldo'nun elle müdahalesinin ceza sahası dışında olduğuna işaret ederek Göztepe lehine serbest vuruş verdi.

Mücadele 1-1 sonuçlandı.

Antalyaspor: 1- 1 :Göztepe

Stat: Antalya

Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Nuri Şahin, Poli (Dk. 46 Hakan Özmert), Ghacha (Dk. 66 Amilton), Fredy (Dk. 82 Doğukan Sinik), Mukairu (Dk. 46 Milosevic), Wright

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 83 Yalçın Kayan), Halil Akbunar, Tijanic (Dk. 46 Makana Baku), Cherif Ndiaye, Jahovic (Dk. 83 Brown Ideye)

Goller: Dk. 32 Fredy (Penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+2 Arslanagic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 17 Ghacha, Dk. 19 Poli, Dk. 71 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 18 Atınç Nukan, Dk. 20 Jahovic, Dk. 88 Ideye, Dk. 90+3 Arslanagic, 90+4 Cherif Ndiaye (Göztepe)