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Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil ile tren çapıştı: 2 ölü

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil ile tren çapıştı: 2 ölü

Uşak Havalimanı yakınlarında ticari araç ile yük treni çarpıştı. Gerçekleşen kaza sonucu sürücü ve bir kişi yaşamını yitirirken, araçta sıkışan şahıslar, ekipler tarafından çıkarıldı.

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Uşak'ta kan donduran bir kaza meydana geldi.

Havalimanı yakınlarındaki İkisaray Kavşağı’nda İsmet Özçelik, kontrolündeki hafif ticari araçla, karşı yola geçen Hasan Tamer kontrolündeki yük treni çarpıştı.

Çarpışma sonrasında zorlukla duran tren, aracı 320 metre sürükledi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü yaşamını yitirdi
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisindeki sürücü İsmet Özçelik ve Serpil Özçelik’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Araca sıkışan şahıslar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Hayatını kaybeden şahıslar, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza yerine gelen Özçelik ailesinin çocukları, ağlarken kaç metre sürüklendi demesi yürekleri burktu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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