Kocaeli'de sokakta görünce kanlar içinde bıraktı! Kahreden haber geldi

KOCAELİ'de davalık olan iki aile arasında sokak ortasında çıkan kavgada anne ve oğlu, komşuları olan aileden 1 kişiyi bıçakla öldürerek 3 kişiyi de yaraladı.

Abone ol

Olay, saat 16.00 sıralarında Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 644. Sokak üzerinde daha önceden aralarında yaşanan husumet neticesinde davalık olan iki aile karşı karşıya geldi. Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., husumetli oldukları Mustafa A., eşi Fatma A., çocukları Kübra ve Ahmet A.’yı sokakta görünce iki aile arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tülay Y. ve Hakan Y., ellerindeki bıçaklarla Mustafa A. ve ailesine saldırdı. Saldırıda Mustafa A. olay yerinde hayatını kaybederken eşi Fatma A., ve iki çocuğu ise yaralandı.



Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ellerinde bıçakla bekleyen anne ve oğluna bıçaklarını bırakmasını söyledi. Direnen anne ve oğlu, polisin havaya uyarı ateşi açmasının ardından bıçaklarını yola fırlatarak teslim oldu. Saldırganlar hızla gözaltına alınarak polis aracına bindirilirken, sağlık ekipleri ise kanlar içinde yerde yatan 4 kişilik aileye ilk müdahalelerini yaptı.







Baba kurtarılamadı

Kaldırımda kanlar içinde kalan baba Mustafa A., sağlık ekiplerinin dakikalarca kalp masajı yapmasına rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralı ise ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 3 kişiden 2'sinin durumun ağır olduğu öğrenildi. Mahallede birçok komşusu ile problem yaşadığı iddia edilen anne ve oğlunu ifadeleri için Gebze Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olay hakkında soruşturma başlatıldı.