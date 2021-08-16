BIST 1.448
DOLAR 8,50
EURO 10,02
ALTIN 485,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Konya'da arkadaşını kanlar için bıraktı! Meğer 1 gün önce...

Konya'da arkadaşını kanlar için bıraktı! Meğer 1 gün önce...

KONYA'da dün tartıştığı bir arkadaşını vurarak yaralayan ve kaçan şüpheli, akşam saatlerinde yakın mahallede başka bir arkadaşını daha vurarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Abone ol

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Bayram K., arkadaşı olduğu öğrenilen Kadir K. ile konuşmak için buluştu. İkili arasında çıkan tartışmada Kadir K., yanında bulunan tabancayla Bayram K’yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayram K., ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Kadir K. dün öğle saatlerinde arkadaşı Yasin F.’yi de bacağından vurdu. Nişantaşı Mahallesi Hulusi Baybal Caddesi üzerinde bir çay ocağında buluşan Kadir K. ile Yasin F.‘nin tartışmasında Kadir K. arkadaşını bacağından tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Yasin F., Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Bir gün arayla iki kişiyi vuran Kadir K.’nin yakalanması için Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde can kaybı 70'e çıktı
Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde can kaybı 70'e çıktı
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni aşı kararı! 15 yaş üstü aşılanacak 4. doz için izin
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni aşı kararı! 15 yaş üstü aşılanacak 4. doz için izin
Bursa'da sokakta yürürken hayatının şokunu yaşadı! Kızını zor kurtardı
Bursa'da sokakta yürürken hayatının şokunu yaşadı! Kızını zor kurtardı
Seda Sayan'ın programı neden yok 16 Ağustos Star TV yayın akışı
Seda Sayan'ın programı neden yok 16 Ağustos Star TV yayın akışı
Haiti'deki 7,2'lik depremde ölenlerin sayısı 1297'ye yükseldi
Haiti'deki 7,2'lik depremde ölenlerin sayısı 1297'ye yükseldi
Kocaeli'de sokakta görünce kanlar içinde bıraktı! Kahreden haber geldi
Kocaeli'de sokakta görünce kanlar içinde bıraktı! Kahreden haber geldi
Türkiye sınırında deprem! Gürcistan 4.6 ile sallandı depremin merkez üssü Kars'a yakın
Türkiye sınırında deprem! Gürcistan 4.6 ile sallandı depremin merkez üssü Kars'a yakın
Ankara'da makas attı zincirleme kazaya yol açtı olay yerinden kaçtı: 1 ölü 8 yaralı
Ankara'da makas attı zincirleme kazaya yol açtı olay yerinden kaçtı: 1 ölü 8 yaralı
16 Ağustos evde bakım maaşı yatan yeni iller 25 ilde yattı
16 Ağustos evde bakım maaşı yatan yeni iller 25 ilde yattı
Kırıkkale'de Covid-19 hastası meyhanede yakalandı: 4 bin 50 TL para cezası
Kırıkkale'de Covid-19 hastası meyhanede yakalandı: 4 bin 50 TL para cezası