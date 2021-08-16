Kabine toplanıyor! Yeni korona yasakları masada yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Ağustos ayı başında yapılacak olan ancak önce orman yangınları sonra da sel felaketleri nedeniyle ertelenen Kabine toplantısı bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılıyor. Toplantıda sel felaketi, yangınlar başta olmak üzere koronavirüs, aşı olmayanlara kısıtlama ve birçok konu masada olacak..

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Kabine Toplantısı'nın 2 Ağustos tarihinde yapılması planlanıyordu. Afetler nedeniyle geciken kabine toplantısı bugün gerçekleşiyor. Toplantıda aşı olmayanlara kısıtlama getirilmesi önerileri, koronavirüs vakalarında son durum, yangın ve sel felaketi yaşayan bölgeler, terörle mücadele ve Afganistan'daki tablo gibi çok kritik konular masada olacak.

Koronavirüs vakalarındaki artış ve yeni tedbirler

Kabine toplantısında Koronavirüs başlığı altında ilk olarak normalleşme sürecinde artan vaka sayıları değerlendirilecek. Durumun ağırlaşan ve hastaneye yatışı gerektiren vakalara ve ölüm sayılarına oranına ilişkin detaylı sunumu gerçekleştirilerek durumun haritası çıkarılacak. Vaka artışlarıyla ilgili haritanın değerlendirilmesinin ardından yeni tedbirler alınıp alınmayacağına ilişkin öneri ve bilimsel veriler masaya yatırılacak.

Aşı olmayanlara yeni yasaklar masada..

Bir süredir tartışmalara neden olan ve birçok farklı sesin çıktığı diğer bir konu için de gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'da olacak. Bu da covid aşısı olmayanların durumu. Bu kesime herhangi bir kısıtlama ya da tedbirin gelip gelmeyeceği bu toplantıda netleşecek. Bilim Kurulu'nun aşı yaptırmayanların, AVM, düğün, konser, maçlar ve kapalı eğlence mekanlarına alınmamasını tavsiye ettiği iddia edilmişti.

Aşı olma zorunlu mu olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'zorunluluktan yana değilim' dediği aşı olmayan kitleyle ilgili aşılama oranının nasıl arttırılacağı, herhangi bir sosyal kısıtlamanın gelip gelmeyeceği de bu görüşme sonrasında karara bağlanabilir.

18 yaş altı için aşılama kararı

Sağlık Bakanlığı'nın aşılamada yaş gruplarını biraz daha aşağı çekmek için harekete geçtiği de belirtildi. Bilim kurulu edinilen son dakika bilgisine göre 18 yaş aşılamasıyla ilgili tavsiye niteliğindeki kararı kabineye sundu.



Okullar ne zaman açılacak? Felaketler sonrası tarihler değişir mi?

Bugünkü toplantının gündeminde Türkiye'nin kıyılarında yaşanan orman yangınları, Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri ile okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüz eğitim konusunda yaptığı açıklamada "Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz" demişti.

Yangın bölgelerindeki son durum

Antalya Manavgat ile sembolleşen ancak birçok il ve ilçede 13 gün kadar devam eden yangınlar ve sonrasında atılacak adımlarla ilgili de kabine toplantısında bir değerlendirme yapılacak. Konuyla ilgili çalışmaların son durumuna dair Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a detaylı bir sunum gerçekleştirilecek.



Sel bölgesinde afet yönetimi masada

Masadaki en kritik başlıklardan birisi de Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı ağır olmak üzere Batı Karadeniz'i vuran ve 50'nin üzerinde can kaybı 60'ın üzerinde kaybın olduğu sel felaketleri ve bu alanda yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar olacak. Afet bölgesindeki son gelişmeler ele alınarak Başkan Erdoğan'a sunum yapılması bekleniyor.