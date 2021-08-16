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Kabine toplantısı yine ertelendi! Bakanlar afet bölgesinde

Kabine toplantısı yine ertelendi! Bakanlar afet bölgesinde

Yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakan sahada çalışmaların içerisinde olduğu için bir süredir ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün de ertelendi...

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Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulunu toplaması bekleniyordu. Ancak kabinede görevli birçok bakanın saha çalışmalarında olduğu için bugün gerçekleşemeyeceği aktarıldı.

2 Ağustos'tan bu yana yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakan sahada çalışmaların içerisinde olduğu için bir süredir ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün de ertelendi.

Bakanların bir bölümünün yangın coğrafyasında bir bölümünün de Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de olduğu belirtilirken kabine toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği belirtiliyor.

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