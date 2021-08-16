Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'ın koronavirüs ve aşı yazısı bomba

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, koronavirüsün laboratuvarda geliştirildiği Cambridge Üniversitesi bilim adamları tarafından ispat edildi haberinin hasır altı edildiğini yazdı. Aşı baskısına değinen Kaplan, "Bir zamanlar, bilimi, insanı özgürleştirmek için kullanmışlardı; şimdi ise köleleştirmek için kullanıyorlar." dedi.

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Koronavirüse dair komplo teorileri ve aşıyla ilgili tartışmalar tüm hızıyla sürüyor. Virüsün laboratuvarda üretildiği yönündeki iddialar sıcaklığını korurken, şimdi de aşı olmayanlara karşı oluşturulan baskı gündemde.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, "Acımasız yeni bir çağ başlıyor: Hepimizi bilimle köleleştirecekler!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Kaplan, "Yapay zekâ, genetik mühendisliği ve moleküler biyoloji, şirketlerin kontrolünde, devletlerin değil. Bilimi kontrol eden devletler değil şirketler! Şunu unutmayalım aslâ: Bilimi kontrol eden dünyayı kontrol eder!" ifadelerine yer verdi.

"Çağımızın ayartıcı sahte dini"

Bilimin çağımızın ayartıcı sahte yeni dinine dönüştüğünü savunan Kaplan, "Bilim deyince akan sular duruyor" dedi.

Büyük düşünür Heidegger'in “Bilim düşünemez” sözüne yer veren Kaplan, bilimin çağdaş dünyanın kilisesi haline dönüştüğüne dikkat çekti.

Küresel şirketler şantaj yapıyor

Kapitalist şirketlerin devletleri esir aldığını savunan Kaplan, yazısına şöyle devam etti:

"İstedikleri zaman kriz çıkarıyorlar ve şantajlar yaparak krizleri güya kendi güdümlerindeki küresel örgütler üzerinden halleşiyorlar veya erteliyorlar. Evet, ülkeleri ekonomik krize sürüklüyorlar, kendi kontrollerindeki Dünya Bankası veya IMF gibi ekonomik terör örgütleri ile ülkelerin ekonomilerine çöküyorlar ve krizi çözüyoruz diye devletleri her bakımdan kendilerine bağımlı hâle getiriyor, köle yapıyorlar."

"Böylece ülkelere ölümü göstererek sıtmaya razı ediyorlar, krizi ölümcül olmaktan kurtarıyorlar ama bütün ipleri kendi ellerine alıyorlar. " iddiasında bulunan yazar, yazısını şu sözlerle tamamlıyor:

"Nasıl oldu da, insanlığı köleleştirecek vahşî bir canavara dönüştü?"

"Şimdi koronavirüsü icat ettiler laboratuvarda. Koronavirüsün laboratuvarda geliştirildiği Cambridge Üniversitesi bilim adamları tarafından ispat edildi ama ne olduysa oldu, bu haber çabucak hasıraltı edildi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, aşının gönüllü olduğunu, kimseye baskı yapılmayacağını söylemişti. Şimdi küresel lobiler, bütün dünyada hükümetlere aşı konusunda baskı yapıyorlar!

Türkiye’deki vaka sayısındaki ve ölüm oranlarındaki artış elbette düşündürücü. Dünyada da benzer bir artış yaşanıyor. Sadece Türkiye’de değil, Amerika, Rusya, Çin başta olmak üzere bütün dünyada da gözleniyor bu artış.

Ben sormak zorundayım: Birileri, bu belanın bitmesini istemiyorlar mı acaba? Virüs, bu bir avuç şirketin Frankenstein’ı andıran, doymak bilmez canavarları mı asıl?

Dünya, koronavirüs faşizmi dönemine mi giriyor?

Bütün dünyada inanılmaz aşı savaşları yaşanıyor! Şirketler, kârlarına kâr katmak için devletlere zorlayıcı ve bağlayıcı tedbirler alınması konusunda baskı yapıyorlar! Bireysel, sosyal ve kültürel hürriyetleri ve değerleri bastırıcı, baskı altına alıcı ve zamanla belki de yok edici bir yeni bir faşizm dönemine doğru mu gidiyor dünya acaba?

Önümüzdeki süreçte izi sürülmesi gereken soru şu burada: İnsanı özgürleştirmek üzere geliştirilen bilim, nasıl oldu da, insanlığı köleleştirecek vahşî bir canavara dönüştü?